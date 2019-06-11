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Рубрика: Власть

На границе не спросят

Изменены правила выезда детей из России
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 125(7883)
Пограничные органы с 12 июня 2019 года больше не будут принимать заявления от граждан о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина РФ.

Как объяснили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года "Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации". Теперь подавать подобные заявления нужно будет не в Погранслужбу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России. Согласно правительственному постановлению МВД будет не только принимать, но и вести учет этих заявлений. Кроме того, эти же функции возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации по месту постоянного проживания заявителя за пределами России.

Если ребенок выезжает из России с одним из родителей, согласия второго не требуется

В то же время в Погранслужбе ФСБ напомнили, что дети, как правило, выезжают из России хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В этом случае согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется. Если же несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из этих лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина России. В этом документе должен быть указан срок выезда и страна, которую он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется. В согласии могут быть указаны сведения о двух и более детях.

В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина РФ, вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. При выявлении таких детей в пунктах пропуска, они через государственную границу не пропускаются. При этом пограничники советуют родителям, отправляющим своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конфликтных ситуаций в пунктах пропуска самим заранее удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд. Уточнить такую информацию можно как у второго родителя, так и в миграционных подразделениях МВД России.

Нотариусы оформили более миллиона разрешений на выезд ребенка за границу

Если все-таки происходит ситуация, когда ребенка останавливают на пограничном контроле и не выпускают из страны, то руководством Пограничной службой ФСБ России дано указание сотрудникам пограничных органов оказывать всяческое содействие не пропущенным через государственную границу несовершеннолетним гражданам. В том числе в отправке их в сопровождении их представителей по обратному маршруту и в информировании родителей о сложившейся с их детьми ситуации. А также в предоставлении мест для ожидания, пока кто-либо из родителей или законных представителей не прибудет за несовершеннолетним гражданином. То есть никто ребенка одного домой не отправит и на границе не бросит.

Кроме того, как напомнили в спецслужбе, родителям необходимо перед отправкой детей удостовериться в наличии и действительности документов, дающих право пересечения госграницы России.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МВД
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