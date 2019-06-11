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Рубрика: В мире

Канада запретит одноразовый пластик к 2021 году

В Канаде с 2021 года будет запрещено использование ряда одноразовых предметов из пластика. С таким заявлением в понедельник выступил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Фото: AP Photo/Junji Kurokawa
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Он подчеркнул, что Канада делает шаг вперед "к запрету токсичного одноразового пластика, этого ждут канадцы", - цитирует ТАСС. Сейчас в некоторых провинциях страны уже действуют запреты на использование тех или иных видов одноразового пластика. Например, в шести муниципалитетах Альберты, Квебека и Манитобы введен запрет на одноразовые пластиковые пакеты. Обсуждают этот вопрос и власти Онтарио. Однако, по мнению Трюдо, необходим подход, который затронул бы все регионы.

Этот вопрос планируется обсудить с канадскими производителями пластиковой продукции, после чего будет определен список предметов, запрещенных к использованию. Пока предполагается, что под запрет на всей территории Канады могут попасть пластиковые пакеты, одноразовые столовые приборы и тарелки, а также соломинки для напитков.

Также в Канаде планируется разработать законы, которые не только позволят привлекать к ответственности производителей за неутилизированные пластиковые отходы, но и обеспечат рост количества перерабатываемого пластика. "Чем больше утилизируемого пластика, тем лучше и для экономики, и для окружающей среды", - отметил Трюдо.

По данным специалистов, каждый год около 150 млн тонн отходов из пластика попадают в воды Мирового океана.

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