Киргизский губернатор отправлен в отставку за грубость к журналистке

Грубость в отношении журналистки стоила поста одному из высокопоставленных чиновников Киргизии. Премьер республики отправил в отставку постпреда в Чуйской области (главу областной госадминистрации) Туйгунаалы Абдраимова.

Несколько дней назад Абдраимов оказался в центре нелицеприятного скандала. Он публично нагрубил одной из журналисток, обратившейся к нему за комментарием. Чиновник отказался отвечать на ее вопросы, заявив, что ему "не нравится ее лицо", а затем - и принести извинения.

Инцидент получил широкий резонанс. Представители СМИ, включая государственные, назвали поведение чиновника недопустимым и неадекватным ситуации. На громкий скандал был вынужден обратить внимание премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

- Мухаммедкалый Абылгазиев сожалеет по поводу ситуации с чиновником такого ранга и журналистом, так как подобный инцидент бросает тень на всю исполнительную ветвь власти, - заявили в пресс-службе кабинета министров Киргизии. - Глава правительства требует от руководителей госорганов открытой и прозрачной работы. Особенно это касается вопросов взаимодействия с представителями журналистского сообщества.

Премьер заверил, что изучит обстоятельства инцидента и даст оценку действиям подчиненного. Судя по принятому решению, причин для оправдания выходке чиновника не нашлось.