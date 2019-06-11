Китай продолжит открывать финансовые рынки

Китай продолжит постепенно открывать свои финансовые рынки, сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ". Такой прогноз содержится в опубликованном 10 июня отчете службы инвесторов международного рейтингового агентства Moody's.

Управляющий директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону Moody's Майкл Тейлор отметил, что Китай, с одной стороны, поощряет финансовые инновации и рост, а с другой стороны, способствует развитию и росту отечественных компаний.

Аналитики Moody's считают, что дальнейшее открытие финансового рынка КНР может повысить общую кредитную эффективность и потенциал роста китайской экономики. Хотя открытие финансовых секторов может нести некоторые системные риски, Китай обладает различными инструментами для риск-менеджмента.