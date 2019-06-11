Китайский луноход "Нефритовый заяц-2" проехал 213 метров по обратной стороне Луны

Накануне посадочный модуль и луноход китайского зонда "Чанъэ-4" перешли в спящий режим - в связи с наступлением двухнедельной лунной ночи и, соответственно, отсутствием солнечной энергии.

"Чанъэ-4" был запущен 8 декабря прошлого года и совершил первую в истории человечества мягкую посадку в кратере фон Кармана в бассейне Южного полюса Айткен 3 января 2019 года.

В течение шестого лунного дня приборы на посадочном модуле и луноходе работали исправно, и около 1654 мегабайт научных данных зондирования были отправлены наземной группе исследователей для анализа.