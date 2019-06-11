Косачев: Решение по участию России в ПАСЕ будет принято в ближайшие дни

До начала июньской сессии ПАСЕ остаётся менее двух недель. Постепенно вырисовываются ее контуры, в том числе в части процедуры рассмотрения запроса о полномочиях российской делегации, если таковой появится.

Появится или нет - подробно обсуждали сегодня на заседании Межведомственной комиссии по взаимодействию России с Советом Европы. Состоялся очень глубокий и взаимополезный разговор. Окончательное решение будет приниматься в ближайшие дни коллективно руководящими органами палат Федерального Собрания.

Многое будет зависеть от того, в какой степени ПАСЕ продемонстрирует свою способность следовать и собственным решениям, принятым на апрельской сессии, и решениям Комитета министров Совета Европы 17 мая. Их суть - любая страна, входящая в организацию, может быть представлена в ее уставных органах только на равных. То есть, иными словами, - односторонние санкции ПАСЕ в отношении национальных делегаций дискриминационны по сути и противоречат уставу Совета Европы. В том числе и применявшиеся в отношении российской делегации в последние годы.

Большинство в ПАСЕ вроде бы встало на такую позицию, и она вполне соответствует российским подходам и ожиданиям. Однако в ПАСЕ есть и пресловутое меньшинство, которому Совет Европы, по большому счету, не важен, но которое спекулирует его ценностями и принципами в полный рост и без стеснения.

Предстоит обсуждение поправок в регламент. Бой вокруг них и в преддверии, и на самой сессии предстоит нешуточный. Но это не битва ПАСЕ с Россией. Это сражение конструктивного большинства и деструктивного меньшинства внутри ПАСЕ, состязание здравого смысла и бессмысленной агрессивности.

Время для принятия нашего решения ещё есть. Будем действовать без спешки и наверняка.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook