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11.06.2019 11:10
Рубрика: Власть

Косачев: Сдерживание России - предлог для продвижения влияния США

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Бюджет Пентагона в 2020 финансовом году (он начнется 1 октября) составит $733 млрд. Поскольку это не просто финансовая ведомость астрономического масштаба, но и политический документ, уже поэтому есть смысл внимательнее присмотреться к нему.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Скажем, текущий бюджет предусматривал замораживание средств на очень важную программу "Открытое небо", предусматривающую наблюдательные полеты над территорией США и России - одну из немногих мер доверия, остававшуюся между двумя ядерными державами.

На этот раз - помимо очередных запретов на сотрудничество с нашей страной - есть, например, ограничения для Турции: запрет на поставки Анкаре F-35 в случае завершения сделки с Россией по С-400.

Фото: Mark Harkin/ Wikimedia.org
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"Оборонительный" бюджет военного ведомства предусматривает $69 млрд на проведение операций за рубежом. На первый взгляд, относительно общей суммы это не так много, но, на минутку, это больше всего военного бюджета России или, например, Индии!

И при этом говорят о "сдерживании" России, которая тратит на оборону меньше, чем Америка только на внешние операции. В нынешнем году бюджет минобороны США в 15,1 раза выше бюджета Минобороны России (в 2018 году - в 13,4 раза, в 2017 году - в 10,6 раза). С 2017 до 2019 года наши расходы снизились на 19%, а в США за тот же период они выросли на 15%.

Но пресловутое сдерживание России - хороший предлог для продвижения своего влияния, обеспечения присутствия в важных регионах, давления на союзников и, конечно же, для недобросовестной конкуренции на рынках вооружений. Не случайно, хотя конгрессмены выделили на общий бюджет Пентагона на $17 млрд меньше, чем в марте просила вашингтонская администрация, а вот на реализацию программы "Европейская инициатива сдерживания", предусматривающую увеличение численности американских ВС и "сдерживание российской агрессии" на европейской территории предполагается выделить 6,5 млрд долларов, при том что Белый дом просил почти на миллиард меньше! Понятно, что эти деньги не "сдержат" никакую мифическую российскую агрессию, но, конечно же, пойдут на оплату преимущественно американских военных, товаров и услуг.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Среди прочего в бюджете предусмотрено выделение $250 млн Украине на поддержку армии, т.е. на 50 млн больше, чем в текущем году. Тем самым, Вашингтон вносит свой вклад в продолжение внутреннего конфликта на Украине, поскольку такая поддержка извне создает опасную иллюзию уже у новой украинской власти, что решения можно будет добиться военным путем. Каждый военный миллион Киеву - это новые жертвы и новые месяцы или даже годы войны против своего населения. В которой и США несут свою долю ответственности.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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