Кто представит Беларусь и Россию на "Славянском базаре в Витебске"

Беларусь делегировала на фестиваль Ксению Галецкую и Ивана Зданюка. Ксения - солистка студии искусств Malinovka by Spamash продюсерского центра "Спамаш" - родилась 26 июля 2007 года. В 2018 году удостоена звания лауреата III Премии Международного конкурса эстрадной песни "Халi-Хало", который проходил в Новополоцке, лауреат премии Международного фестиваля вокального мастерства "Славянские самоцветы", Открытого республиканского фестиваля "Талисман удачи", Республиканского музыкального конкурса "Эстрада субботнего вечера", а также победительница вокального конкурса "Гомель, я пою".

Иван Здонюк родился 25 июня 1999 года в Минске. Он - студент Белорусского государственного университета культуры и искусств. В 2015 году окончил Академию популярной музыки Игоря Крутого в России. В 2016 году посетил мастер-класс первого педагога Бейонсе по вокалу Дэвида Ли Брюэра. Из 123 вокалистов, участвующих в слете, был в числе десяти, которые лично работали с именитым мастером.

В 2016 году принимал участие в проекте "Битва Талантов" команды Риты Дакоты, стал лауреатом международного фестиваля-конкурса "Езерски бисери" ("Тысяча жемчужин") в Македонии, а также выпустил первый клип на песню "В прошлом" (режиссер Алексей Жигалкович), который попал в ротацию программы "Горячая десяточка" телеканала "Карусель".

В 2018 году в качестве специального гостя выступал в финале национального отборочного тура "Евровидение", был участником телевизионного вокального шоу "Ну-ка, все вместе".

Россию представят Кира Гоголадзе и Иван Дятлов. Кира живет во Владимире, учится в "Детской школе искусств № 2 имени С.С. Прокофьева" на отделении эстрадно-джазового искусства в классе Заслуженного работника культуры РФ Савостьяновой Татьяны Владимировны и куратора отделения Заслуженного артиста РФ Андрея Билля. Несмотря на юный возраст, в творческом багаже Киры многочисленные победы в конкурсах и фестивалях.

Иван Дятлов - студент 3 курса Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Он - эстрадный певец, лауреат многих известных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, финалист телепроекта "Новая звезда" на телеканале "Звезда", где занял 4 место по версии зрителей.

В этом году конкурсы пройдут в новом формате - в два дня без полуфинала. В первый день конкурсанты исполнят песню на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Во второй день финала молодые артисты исполнят мировые хиты в сопровождении шоу-балета Аллы Духовой "Тодес". Второе отделение конкурсных концертов будет отдано звездным гостям - председателю жюри, Народной артистке Грузии Тамаре Гвердцители, выступлениям балета Аллы Духовой. Председателем детского жюри станет популярный певец и композитор из Швеции Боссон.

За 10 дней до открытия фестиваля конкурсанты съедутся в Минск для репетиций с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси под руководством художественного руководителя, народного артиста Беларуси, лауреата премии Союзного государства, профессора Михаила Финберга.