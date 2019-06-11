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11.06.2019 10:38
Рубрика: Экономика

Курс евро опустился ниже 73 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс евро на старте биржевых торгов во вторник опустился ниже 73 рублей впервые с 3 июня. Это следует из данных Московской биржи.

На минимуме евро снижался до отметки 72,97 рубля. Курс доллара в начале торгов также опускался, доходя на минимуме до 64,5 рубля.

Фото: iStock
Рубль ждут ключевые даты: одна из них приходится на День России

Накануне российская валюта умеренно укреплялась к доллару и евро, прибавив по итогам дня 0,3 процента. Это происходило на фоне общего тренда валют развивающихся стран, получивших поддержку от восстановления аппетита к риску после решения США не вводить пошлины против мексиканских товаров, пишут в ежедневном обзоре аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Во вторник, по их прогнозу, без значимой макроэкономической статистики можно ожидать спокойных торгов в преддверии предстоящего выходного дня.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Обзор рынков
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