Лавров: Евросоюз не должен заниматься "покрывательством" Украины

В Европе не должны "покрывать" все действия украинских властей, иначе кризис так и не будет урегулирован. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Консенсус по украинскому кризису был достигнут​​​. Мы готовы искать конкретные пути его воплощения в жизнь, но для этого нам нужно, чтобы Европа не занимала позицию полного покрывательства всего, что делают на Украине", - цитирует министра РИА Новости.

Лавров отметил, что со своей стороны Россия сделала немало шагов для того, чтобы ускорить процесс разрешения конфликта.