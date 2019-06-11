Лавров: Санкционные методы США противоречат нормам ВТО

США используют нечестные методы в торговых отношениях, противоречащие нормам ВТО. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

По словам министра, которого цитирует РИА Новости, экономические санкции и торговые войны относятся к "порочным методам нечестной конкуренции". В области права американские силовики нередко прибегают к экстерриториальному применению законодательства (фактически - к похищению людей на территории третьих стран), а в дипломатии - к созданию "келейных структур", призванных кулуарно заниматься такими важнейшими вопросами, как киберугрозы или химоружие, отметил Сергей Лавров.

Напомним, что ранее США в очередной раз повысили пошлины - с десяти до двадцати пяти процентов - на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов. В ответ КНР также установила повышенные пошлины на импорт американских товаров на 60 млрд.