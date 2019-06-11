Леон Ванг: Мы хотим внести свой вклад в развитие эффективного здравоохранения в России

Фармацевтические компании приветствуют развитие отечественного здравоохранения, стремясь активно участвовать в решении приоритетных задач и достижении целей.

О том, какие шаги предпринимают производители, как оценивают российский рынок и какие меры предлагают предпринимать для улучшения инвестиционного климата рассказал Леон Ванг, исполнительный вице-президент "АстраЗенека" в подразделении "Международные рынки", президент "АстраЗенека Китай".

Российское правительство активно работает над улучшением системы здравоохранения, одним из наиболее масштабных проектов стал национальный проект "Здравоохранение", в рамках которого российское правительство помогает многим пациентам в части обеспечения доступа к лекарственным препаратам, особенно в онкологии. "Мы приветствуем открытость российского правительства и с одной стороны мы видим большие возможности, с другой возникают и вызовы: прежде всего российское правительство улучшает законодательство по защите интеллектуальных прав, и я надеюсь, что в будущем будет сделано еще больше, потому что Россия становится более инновационной страной. Мы надеемся, что регулирование по защите патентов в России улучшится, а значит улучшится и инвестиционный климат и со своей стороны будем делать все возможное для этого", - говорит Леон Ванг.

На ПМЭФ "АстраЗенека" объявила о старте сотрудничества с фондом "Сколково" в рамках проекта по созданию Центра Инноваций и Интернета Вещей в Здравохранении, в ходе которого запланировано сотрудничество с высокотехнологичными и цифровыми компаниями, а также производителями лекарственных средств для того, чтобы предоставить российским пациентам лучшие цифровые и терапевтические решения, начиная с профилактики, заканчивая посттерапевтическим сопровождением.

Одна из приоритетных целей "АстраЗенека" - обеспечение доступа пациентов к инновационным лекарственным препаратам, которая будет достигнута в рамках проекта по увеличению объемов производства на собственном заводе компании в Калуге. Этот шаг также даст возможность начать экспортировать произведенные в России лекарства за рубеж. Проект стал возможным благодаря поддержке губернатора Калужской области, подчеркивает Леон Ванг. Высокие объемы производства позволят обеспечить возврат инвестиций, который также позволит начать экспортировать лекарства. "Мы стремимся стать партнёром России в развитии международных связей и, в частности, эффективного взаимодействия с Китаем. Мы хотим внести свой вклад, и я уверен, что от этого партнёрства выиграют обе стороны", - говорит Леон Ванг.