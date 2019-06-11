Президент Беларуси потребовал развивать на селе новые направления

Аграрной индустрии страны необходимо искать и развивать новые направления и производить, прежде всего, востребованную на рынке продукцию. Эту задачу в очередной раз сформулировал белорусский президент 11 июня, согласовывая назначение новых руководителей местных органов власти.

Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба, напомнил, что ранее уже поручал уделять особое внимание в сельском хозяйстве векторам интенсификации. Например, по его мнению, "можно было бы заняться овцеводством".

"Посмотрите, сколько угодий пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, - к центру, на западе, Неман, Припять. Поймы не заняты. Иногда летишь - жалко становится пустующих земель. Ближе к поймам можно строить легкие навесы и содержать овечек", - предложил президент, сославшись на личный опыт. В хозяйстве у Лукашенко, по его словам, их сейчас штук пятьдесят. "Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса травы, отвезешь - и им достаточно. На пастбище ходят, или в лесок запустил их, они в этом лесу сидят в жару".

Белорусский руководитель, развивая тему животноводства, заметил, что шерсть можно поставлять на столичный камвольный комбинат: многие производители нуждаются в коже. "Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. Ждем, пока президент по голове ударит, - добавил он с горечью. - Поэтому ищите новые направления, новые культуры возделывайте. Надо продавать, надо зарабатывать деньги".