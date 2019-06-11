Лукашенко рассказал, почему не доверяет прогнозам синоптиков

Даже прогнозу погоды белорусский лидер склонен чаще доверять людям в погонах, чем источникам в Белгидромете, работу которых 11 июня он подверг очередной уничижительной критике, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко пришел к неутешительному выводу, что геофизики вместо научных прогнозов чаще гадают на "кофейной гуще". Во всяком случае, данные, которые поступают от них, оправдываются в лучшем случае только на 50−70 процентов. А у военных все в полном ажуре, отметил он. Они все "видят в реальном времени", подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов.

Президент поручил своей администрации разобраться с Республиканским центром гидрометеорологии и даже пригрозил, что "разгонит" их как не состоявшихся "пророков". "С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства", - подчеркнул Лукашенко.

Кстати, претензии к синоптикам страны ее руководитель выражает уже не в первый раз. "Прогнозы Белгидромета порой не то, что читать…", - сказал он как-то в сердцах. "Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой", - распорядился он еще осенью позапрошлого года, назначая очередного министра природных ресурсов. Правда, тогда, неделю спустя, свой пост покинул начальник службы метеорологических прогнозов Дмитрий Рябов, напоминают эксперты.