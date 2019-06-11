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Матвиенко поручила найти деньги на оборудование и зарплаты для МЧС 12:55
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11.06.2019 12:55
Рубрика: Власть

Матвиенко поручила найти деньги на оборудование и зарплаты для МЧС

Текст: Галина Мисливская

Сенаторы во главе со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко займутся поиском финансирования МЧС, чтобы в кратчайшие сроки провести модернизацию оборудования и добиться повышения зарплат. Об этом заявила спикер СФ по итогам "правительственного часа" с главой МЧС Евгением Зиничевым.

Выступая перед сенаторами, он рассказал, что в результате продолжающегося с 2012 года сокращения лимитов на материально-техническое оснащение МЧС "на сегодняшний день почти треть пожарно- спасательной техники выработала свой ресурс и требует замены". "Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то обеспеченность боевых подразделений составляет 58%", - сообщил министр.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
МЧС России не хватает авиации для прикрытия всей территории РФ

По его словам, потребность в современных образцах пожарно-спасательной техники составляет более 18 тыс. единиц. Однако в 2019 году МЧС сможет закупить всего 400 единиц пожарно-спасательных автомобилей, что "не перекрывает даже естественную убыль", которая составляет порядка 1,5 тыс. единиц в год, и не позволяет своевременно обновлять парк спасательной техники. Кроме того, половина всей боевой экипировки пожарных и пожарно-технического вооружения устарела и подлежит замене.

Не хватает спасателям и авиатехники, чтобы "обеспечить прикрытие всех регионов страны". "Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах и необходимость организации дежурства хотя бы по одному вертолету в каждом субъекте РФ", - рассказал Зиничев. Из-за трехкратного снижения объемов финансирования плановые ремонты вертолетов в последние для года не выполнялись, а поддержание летной годности осуществлялось за счет использования запасов исправных агрегатов.

"Ну что это такое? - прокомпентировала его слова Валентина Матвиенко. - Как мы можем требовать от них (результата), если пожарных машин предлагают заменить два процента от штатной положенности".

Она поручила вице-спикеру СФ Евгению Бушмину заняться этим вопросом в рамках трехсторонней комиссии. "Я лично буду разговаривать и в правительстве, и с министром финансов. Нельзя по остаточному принципу относиться к финансированию такого важного министерства. Это никуда не годится", - считает она.

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