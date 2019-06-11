Власть
11.06.2019 15:50

Матвиенко: Россия для Беларуси - главный торговый партнер

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России:
Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев

- Россия для Беларуси - главный торговый партнер. На ее долю приходится почти 50 процентов белорусского товарооборота. В приоритете - развитие кооперации в промышленности, реализация программ научного и технологического сотрудничества, совместный выпуск продукции. Двусторонние связи наших стан, взаимодействие в рамках Союзного государства регулируют около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Это убедительное свидетельство того, что мы научились переводить политические решения в правовые акты, совместно формировать механизмы управления, отвечающие интересам обеих стран.

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