Матвиенко: Россия для Беларуси - главный торговый партнер

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России:

- Россия для Беларуси - главный торговый партнер. На ее долю приходится почти 50 процентов белорусского товарооборота. В приоритете - развитие кооперации в промышленности, реализация программ научного и технологического сотрудничества, совместный выпуск продукции. Двусторонние связи наших стан, взаимодействие в рамках Союзного государства регулируют около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Это убедительное свидетельство того, что мы научились переводить политические решения в правовые акты, совместно формировать механизмы управления, отвечающие интересам обеих стран.