МЧС: 30 детских лагерей попали в "черный список"

МЧС РФ проверило все детские лагеря перед летним сезоном. К сожалению, не все из них прошли проверку. Как заявил сегодня журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев, по итогам проверок в "черном списке" оказались 60 лагерей. На сегодня этот список сократился вдвое.

"На контроль органами МЧС России взято свыше 45 тысяч детских лагерей всех видов, около 1,5 тысячи из которых расположены в лесных массивах или граничат с ними. Профилактические и надзорные мероприятия к открытию первой смены летней оздоровительной кампании 2019 года реализованы в полном объеме. Надзорными органами МЧС обеспечено устранение 10 тысяч нарушений установленных требований безопасности, в том числе связанных с угрозами жизни для детей", - сказал главный противопожарный инспектор.

Также, по словам Рената Еникеева, за неисполнение в срок предписаний МЧС в суды переданы 275 дел об административных правонарушениях. При содействии МЧС более 17 тысяч учреждений, организующих детский отдых, создали добровольные пожарные дружины и команды.