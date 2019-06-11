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11.06.2019 12:25
Рубрика: Власть

МЧС России не хватает авиации для прикрытия всей территории РФ

Текст: Тимофей Борисов
МЧС России катастрофически не хватает прикрытия всей территории страны с воздуха для тушения пожаров и мониторинга ситуации.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Об этом сенаторам сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Сегодня он выступает с большим докладом в Совете Федерации, и его доклад оказался очень насыщенным и далеким от победных реляций. Глава МЧС в основном сосредоточился на проблемах ведомства и техническом оснащении.

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По словам министра, особенно ощущается дефицит тяжелой транспортной авиации. 

- Существующая численность и ее состояние недостаточны, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах и необходимость организации дежурства хотя бы по одному вертолету в каждом субъекте Российской Федерации, - сообщил Евгений Зиничев.

Из-за трехкратного снижения объемов финансирования плановые ремонты вертолетов в 2017 и 2018 годах не выполнялись, а поддержание летной годности осуществлялось за счет использования запасов исправных агрегатов.

Подробно остановился глава МЧС и на космической составляющей. Спутников в распоряжении МЧС также мало. МЧС вынуждено использовать данные зарубежных спутников.

"Российская космическая группировка дистанционного зондирования Земли в интересах МЧС России работает только в оптическом диапазоне, - рассказал он. - Недостаточное количество российских спутников и их технические характеристики вынуждают нас использовать данные зарубежных космических аппаратов для выявления термических точек".

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Правда, тут министр не уточнил, что Россия является членом Хартии стран, обладающих космическими аппаратами дистанционного зондирования земли. И при необходимости Хартию задействуют все страны-участницы. То есть иностранные государства также получают снимки с наших спутников. Это нормальная практика, которая действует по принципу кассы взаимопомощи. Поэтому ситуация с космосом не столько плачевна, как с авиацией.

У МЧС с "Роскосмосом" налажено прекрасное взаимодействие и за последние годы "Роскосмос" сделал немало в улучшении и качества передаваемых МЧС снимков, и ускорении передачи данных специалистам Национального антикризисного центра МЧС.

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