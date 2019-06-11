Медведев: Санкции и торговые войны негативно сказываются на рынке труда

Россия выступает против новых "берлинских стен", которые ставят под угрозу складывавшийся десятилетиями миропорядок, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, организованной по случаю 100-летия Международной организации труда.

- Такие вещи как нелегитимные санкции, протекционизм, торговые войны, другие искусственные барьеры негативно сказываются, в том числе, и на состоянии рынка труда, на экономике стран в целом, - подчеркнул глава правительства. - Компаниям, организациям, а стало быть и людям, становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением.

Когда мир сталкивается с фундаментальными переменами на рынке труда, когда регулирование трудовых отношений нуждается в общих подходах и принципах, поведение отдельных стран в торгово-экономической сфере становится все более агрессивным, фактически на грани произвола.

- Россия против новых "берлинских стен", - заявил Медведев. - Мы придерживаемся принципов открытости, уважения национальных интересов, взаимовыгодного сотрудничества.