Медведева и Загитова включены в список кандидатов в сборную России

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова вошли в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Отмечается, что данный список был утвержден министерством спорта РФ.

Полностью состав кандидатов в сборную страны на предстоящий сезон выглядит следующим образом:

женщины - Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева​, Анна Щербакова; резерв - Анастасия Губанова, Станислава Константинова;

мужчины - Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Роман Савосин, Александр Самарин; резерв - Сергей Воронов, Макар Игнатов, Александр Петров, Антон Шулепов;

парное катание - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Анастасия Мишина/ Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов; резерв - Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов;

танцы на льду - Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин; резерв - Аннабель Морозова/Андрей Багин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.