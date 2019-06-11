"Мегафон" работает с перебоями в Москве и других городах

Клиенты "Мегафона" столкнулись со сбоями в работе оператора. Часть из них жалуется на отсутствие мобильного интернета или его низкую скорость работы, у других отключились входящие звонки. Также, по словам пользователей, может исчезать мобильное покрытие в помещениях.

@megafonru Добрый день. FASTEST ? Москва Вербная улица. EDGE! А индор покрытия вообще нет! Пришлось уйти в @Beeline_RUS — Mike Plotinsky (@MPlotinsky) 11 июня 2019 г.

Мегафон, что с интернетом?!!!! — тумаевак (@Ktumaeva) 11 июня 2019 г.

По данным ресурса Downdetector.ru, чаще всего на проблемы со связью жалуются пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Хабаровске.

В "Мегафоне" называют причиной технические работы.