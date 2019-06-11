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"Мегафон" работает с перебоями в Москве и других городах

11.06.2019,  
14:34
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Клиенты "Мегафона" столкнулись со сбоями в работе оператора. Часть из них жалуется на отсутствие мобильного интернета или его низкую скорость работы, у других отключились входящие звонки. Также, по словам пользователей, может исчезать мобильное покрытие в помещениях.

 

 

По данным ресурса Downdetector.ru, чаще всего на проблемы со связью жалуются пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Хабаровске.

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В "Мегафоне" называют причиной технические работы.

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