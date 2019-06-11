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Рубрика: Спорт

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Текст: Артур Нанян

Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Рейтинг возглавил лидер "Барселоны" Лионель Месси.

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Аргентинец сместил с первого места американского боксера Флойда Мэйвезера. За год Месси заработал 127 миллионов долларов. Из них 92 миллиона приходятся на контракт с "Барселоной" и различными бонусами, остальные 35 миллионов - на рекламу. Вторую строчку занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, доход которого составил 109 миллионов. Замкнул тройку лидеров бразилец Неймар (105 миллионов).

В первую десятку рейтинга также попали боксер Сауль Альварес (94 млн), теннисист Роджер Федерер (93,4), игроки из клубов Национальной футбольной лиги Рассел Уилсон (89,5) и Аарон Роджерс (89,3), баскетболисты Леброн Джеймс (89), Стефен Керри (79,8) и Кевин Дюрант (65,4).

Что касается спортсменов с постсоветского пространства, то больше всех за прошедший год заработал боксер из Казахстана Геннадий Головкин (25,5 млн). Единственной женщиной в рейтинге оказалась американская теннисистка Серена Уильямс (29,2 млн).

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