Открывая в минувшую субботу "Саммит умов" в Дилижане, президент Республики Армения Армен Саркисян назвал участников этого двух дневного дискуссионного клуба обитателями Ковчега, собравшимися в некий поворотный момент исторического развития. Сравнение с Ноевым Ковчегом напрашивалось само собой, но А. Саркисян сразу оговорился, что курортный Дилижан все-таки не гора Арарат, а нынешняя мировая ситуация, при всей ее сложности, - пока не превратилась во Всемирный потоп. Поэтому пришлось ограничиться тем, чтобы назвать высокое собрание Дилижанским ковчегом. Впрочем, и это само по себе было столь обязывающим, что требовало от каждого из присутствующих максимальных интеллектуальных усилий. Рискнув приехать на "саммит умов", нужно было доказывать, что ты соблазнился не только желанием оказаться в плену армянского гостеприимства, когда гастрономические радости неизбежно притупляли умственные способности.

Амбициозное название этого коллективного "мозгового штурма" армянские устроители на время позаимствовали у своих французских друзей. Лет десять назад Тьери Маллери решил организовать в Шамони первый "Саммит умов", где сравнительно небольшая группа высококвалифицированных экспертов могла бы обсуждать актуальные проблемы стремительно меняющейся мировой повестки дня. Это был своего рода ассиметричный вызов Давосу, где число участников угрожающе приблизилось к десяти тысячам, что, по мнению ряда наблюдателей, лишало возможности сколько-нибудь серьезно анализировать те вызовы, с которыми сталкивалась геополитика и глобальная экономика. Французский проект оказался весьма успешным, при том, что количество дискуссионных площадок в мире за это время заметно выросло. Огромные мировые форумы неизбежно вызывают в памяти название знаменитого романа У. Теккерея "Ярмарка тщеславия", а потребность в камерных углубленных рабочих встречах оказывается необходимой не только экспертному сообществу. А. Саркисян, что называется, по дружбе уговорил Т. Маллери и его партнеров временно перенести "Саммит умов" в Армению, не без оснований полагая, что сейчас для этого весьма подходящее время. Как эмоционально сказал в своем выступлении на открытии форума премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, "когда в мире была эпоха моря, у армян не было моря, когда наступила эпоха нефти, у армян не было нефти, когда наступила эпоха счастья у армян не было счастья, когда наступила эпоха силы у армян не было силы… Но сейчас наступила эпоха мысли, и здесь мы можем посоревноваться с кем угодно. Нужно только создать необходимую среду, в которой мы сможем помочь реализоваться каждому человеку". Цитирую слова Н. Пашиняна по памяти, но, полагаю, что достаточно точно. Хотя бы потому, что идея о новой эпохе, где интеллект - в том числе и искусственный интеллект - станет движущей силой развития, была своего рода сквозной темой дилижанской встречи.

Неслучайно, и во вступительной и в заключительной речи А. Саркисян просил не упускать из виду три ключевых вопроса: "Что происходит в мире? Что делать? И как делать?", предполагая при этом, что скорость ответов должна хоть в какой-то степени соответствовать скорости изменений, происходящих на нашей планете. Проблема анализа событий и явлений, которые не успевают приобрести завершенные черты, бесконечно трансформируясь в многообразие неведомых качеств, - эта та реальность, в которой необходимо принимать решения. Об этом говорили почти все выступающие. Мы имеем дело с неопределенностью развития, но по-прежнему используем привычные инструменты познания. Это все равно, что с помощью законов Ньютона объяснять теорию относительности Эйнштейна. Управление социальными системами заметно отстает от технологических прорывов, - с этим уже давно смирились, но от этого по прежнему не легче.

В Дилижане весьма интенсивно обсуждали широкий круг вопросов - от геополитики и энергетики до социокультурного многообразия. Но большинство выступавших сходилось в том, что мы не до конца можем понять насколько изменился мир и с какими вызовами нам придется столкнуться. Не случайно такое сильное впечатление произвели приведенные цифры, характеризующие процессы, происходящие в Африке. Сегодня только 16% населения этого континента имеет доступ к электроэнергии и только 30% знает, что такое чистая вода. В ближайшие тридцать лет, по прогнозам демографов, население Африки удвоится и достигнет 2 миллиардов человек, - но нет никаких гарантий, что качество жизни на этом континенте качественно улучшится. И это неизбежно приведет к новым волнам миграции, с которой так и не научились справляться в странах "золотого миллиарда".

Понятно, что "Саммит умов" был организован прежде всего для привлечения возможных инвестиций в Армению, прежде всего, в наукоемкое производство. Но привлечение средств в высокие технологии, помимо всего прочего, требуют "терпеливых капиталов", готовности ждать результатов от вложений, как минимум, десять лет. При этом бизнес всегда учитывает не только гипотетические, но и реальные текущие риски, а их на Южном Кавказе немало. Да и не только здесь.

Весьма показательным было выступление Джеймса Джонса, американского генерала в отставке, долгие годы представлявшего свою страну в НАТО, о необходимости нового диалога с Россией, без которого, по его мнению, невозможно говорить о мировой стабильности.

Без констатации всеобщего кризиса доверия не обходится ни одна из международных конференций такого рода, - "Саммит умов" не был исключением. Путей преодоления этого кризиса, наверное, немало. Но какой бы из них не был выбран, нужно создавать некую живую ткань диалога, которыми и являются подобные экспертные собрания. Квалифицированным ученым аналитикам свойственно определенное интеллектуальное высокомерие. Они, как правило, стараются не помнить о том, что их консультации приводят не только к победам, но и к поражениям. Но еще хуже - отсутствие профессиональной экспертизы при принятии важных решений. Поэтому во всем мире и идет охота за умами.