Министр юстиции РФ Александр Коновалов предложил разделить виртуальное пространство на зоны. Белая - серьезный и качественный контент, где все однозначно в рамках закона. Черная - опасная и неподконтрольная зона.

По его словам, посещение черной зоны интернета может стать наказуемой, но только в отдельных особых случаях. Подразумеваются, как пояснили эксперты, ситуации, когда человек заходит на сайты с заведомо преступным содержанием: экстремизм, терроризм, торговля наркотиками и т.п. Возможны санкции за организацию детских "экскурсий" на нелегальные странички.

Посещение черной зоны интернета должно стать, по мнению министра, риском пользователя, в отдельных случаях - административно наказуемым

Заявление министра юстиции прозвучало в ходе XIV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов "Право перед вызовами технологической революции", организованной Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Как рассказали организаторы конференции, в этом году программа школы направлена на совместное научное осмысление масштабных процессов, протекающих в сфере права под влиянием новых технологий. Один из остро обсуждаемых вопросов сегодня: надо ли расширять запреты - и до какой степени и должен ли быть подконтрольным интернет?

"Мне кажется, что первый водораздел, который нам придется провести обязательно, если мы хотим жить в нормальном более-менее безопасном обществе, это ограничить те продукты интеллектуальной деятельности, которые являются вредоносными для окружающих", - заявил Александр Коновалов.

Развитие технологий не отменяет главного правового принципа: любая деятельность не должна вредить окружающим.

"Я думаю, что первый из шагов, который, скорее всего, нужно будет предпринять, это, условно говоря, разделить информационную среду на три сегмента, - сказал Александр Коновалов в своем выступлении. - Первый сегмент - это, условно говоря, белая зона интернета, в которой будут находиться продукты, качество которых, невредоносность определенным образом сертифицированные".

Он подчеркнул, что сертификация должна проходить по упрощенной процедуре, возможно, с использованием автоматизированных процессов, но обязательно по инициативе правообладателей.

"Я думаю, что обязательно должно быть какое-то стимулирование правообладателей к тому, чтобы они стремились разместить свои произведения, продукты своей деятельности именно в этой легальной зоне, само пребывание в составе которой по сути является неким знаком качества, - подчеркнул министр, - знаком того, что использование этих продуктов безопасно и, скорее всего, ведет к благу потребителей".

Второй сегмент, по его словам, должны составить произведения, которые признаны уполномоченными органами вредоносными. Общий доступ к ним будет закрыт.

"Они противоречат действующим законам, они противоречат определенным судебным практикам и подходам, - рассказал Александр Коновалов. - И, соответственно, они не должны находиться в обороте. Уже сейчас мы примеры такие видим, есть разнообразные реестры запрещенных материалов. Скорее всего, перечень этих реестров в дальнейшем будет расширяться, их содержание будет множиться. Здесь важно, разумеется, соблюсти те же самые концептуальные основы и не вредить тем же самым авторам без достаточных оснований. Опять-таки, не вмешиваться в частные дела без должных оснований, без должных для этого в том числе предусмотренных процедур".

Третий сегмент - некая черная дыра, пространство, куда открыт доступ с помощью специальных программ. В этом пространстве не действуют блокировки, а авторы и пользователи подчас анонимны.

"Это черная зона интернета, никто толком не скажет, что там происходит, - рассказал Александр Коновалов. - Скорее всего, это реальность нашего дня, скорее всего, многое из этого сегмента должно быть квалифицировано как противоречащее закону, как вредоносное и со временем, наверное, будет квалифицироваться так. Но в целом самое главное - посещение этой зоны должно стать риском пользователя, и только в отдельных случаях само обращение к такому негарантированно качественному контенту должно являться криминализованным, возможно, или просто административно наказуемым. Например, когда речь идет об организации доступа несовершеннолетнего к такому сегменту. И, конечно, на передний план во многом выйдут технические возможности такой сегментации информационного пространства, обеспечение их изолированного состояния, возможности создания гарантий потребителям от нежелательного для них наплыва спама, рекламы услуг, навязывания услуг, навязывания информации о разнообразных продуктах. Это должно таким образом функционировать".

Молодые правоведы широко обсуждали предложения министра. Напомним, что Институт законодательства и сравнительного правоведения - основное правительственное экспертное учреждение по правовым вопросам и активно участвует в подготовке законодательных инициатив.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик РАН Талия Хабриева рассказала, что сегодня многие государства, разрабатывая законы для регулирования цифровой сферы, сталкиваются с трудностями. Нет понимания, как решать современные проблемы. Здесь свое слово должна сказать наука, в том числе - юридическая.

"Сейчас все государства находятся в поиске новых стратегий в той части, которая касается развития новых технологий, - сказала Талия Хабриева. - И наше государство - не исключение. Органы исполнительной власти с этим сталкиваются ежедневно. Есть органы, которые должны уже сейчас находить правовые решения. Потому что практика ставит вопросы и требует конкретных правовых актов уже сегодня, а не завтра".

По ее словам, новые технологии меняют не только сферы и способ производства, потребления, социальной коммуникации, но и расширяют состав субъектов правового взаимодействия.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"