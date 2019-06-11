Москалькова отметила изменение подхода Украины к правозащитной теме

Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой. Омбудсмен Украины предложила российскому омбудсмену обсудить одновременное освобождение граждан двух стран.

"Я думаю, что мы могли бы объединить усилия - вы в России, а я в Украине - уже используя то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех, - цитирует "Интерфакс" Людмилу Денисову. - Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить".

Татьяна Москалькова заявила, что она готова к такому диалогу. "Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме", - подчеркнула она. Также Москалькова отметила, что на диалоге России и Украины позитивно скажется замена представителей Украины в минской контактной группе.

"И очень важно, что Владимир Зеленский в качестве одних из первых изменений в своей деятельности обозначил именно замену лиц в минской группе на дееспособных. Это не совсем мой мандат, но это как раз первый шаг к возможности коренного переформатирования отношений между государствами в правозащитной сфере", - считает Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что нет ничего важнее, чем человек. "И здесь мы, может быть, впервые слышим от президента Зеленского акцент на правозащитной теме, на теме прекращения военных действий и нового диалога с Россией", - добавила российский уполномоченный.