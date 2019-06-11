Москалькова заявила о праве Ивана Голунова на возмещение морального вреда

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, Иван Голунов имеет право на реабилитацию и возмещение морального вреда за незаконное обвинение.

Сегодня официально было объявлено, что дело в отношении журналиста, вызвавшее большой общественный резонанс, закрыто. Как сообщает ТАСС, следователь уже зачитал Ивану Голунову постановлении о прекращении уголовного дела и освободил от домашнего ареста.

Теперь журналист вправе претендовать на компенсации.

"Очень важно, чтобы тема реабилитации невиновно привлеченных к уголовной ответственности, задержанных была реализована в соответствии с законом, - заявила Татьяна Москалькова. - В соответствии со статьей 18 Уголовно-процессуального кодекса любой незаконно подвергнутый уголовному преследованию, или задержанию, или осуждению, имеет право на возмещение, подлежит праву на реабилитацию, то есть имеет право на моральное и материальное возмещение вреда".