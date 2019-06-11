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10.06.2019 20:29
Рубрика: Власть

Опубликована концепция нового КоАП

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
10 июня правительство России опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Одна из резонансных новостей: предлагается распространить 50-процентную скидку при своевременной уплате административного штрафа не только на штрафы ГАИ, но и на иные административные правонарушения, за исключением некоторых, например, грубых, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан.

Как пояснили в министерстве юстиции, новая система исполнения административных наказаний должна быть ориентирована прежде всего на формирование в обществе четкого понимания обязанности самостоятельного и добровольного их исполнения.

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Напомним, в апреле распоряжением правительства была создана межведомственная рабочая группа по подготовке нового КоАП. Возглавил группу заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко.

На прошлой неделе правительство страны утвердило концепцию нового кодекса. Подробности документа сообщил "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин в интервью, опубликованном 10 июня. В частности, по его словам, планируется предусмотреть состязательные процедуры для рассмотрения дел об административных правонарушениях. В отдельную категорию будут выделены грубые правонарушения. Особо будет предусмотрено, что санкции не должны носить пресекательного характера, то есть разорять бизнес.

Власть Право Административное право Административное законодательство
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