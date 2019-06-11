На северо-восточном участке БКЛ завершено строительство правого тоннеля

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) завершено строительство правого тоннеля от станции "Нижегородская" до станции "Авиамоторная". Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Twitter-аккаунте.

"На северо-восточном участке БКЛ завершили строительство правого тоннеля от "Нижегородской" до "Авиамоторной". За восемь месяцев щит "Татьяна" проложил 1 тыс. 400 м тоннеля. В будущем со станции "Нижегородская" можно будет пересесть на Некрасовскую линию Московского метрополитена и МЦК", - написал мэр.

Большая кольцевая линия обещает стать самой длинной в мире кольцевой линией подземки протяженностью 69 км. Ожидается, что новыми станциями будут пользоваться до 380 миллионов человек в год. В прошлом году на ней запустили первые шесть из 31 станции: пять в начале года - "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк", а в конце декабря - станцию "Савеловская". В этом году откроют еще две станции - "Лефортово" и "Авиамоторная". Замкнется кольцо, по оценкам столичных властей, к 2023 году.