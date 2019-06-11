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Началась работа над "12 стульями" с Нагиевым в роли Остапа Бендера

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    11.06.2019, 11:42
Текст:   Олег Усков

Обильному полку разнообразных трактовок образа великого комбинатора пребывает - на "Мосфильме" началась работа над очередной экранизацией романа Ильфа и Петрова "12 стульев".

На этот раз - с актером и шоуменов Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом сообщается на сайте киностудии.

Создатели подчеркивают, что поставили перед собой задачу снять "максимально полную экранизацию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова", ведь в советские времена литературный первоисточник издавался с купюрами.

"А мы взялись за экранизацию авторского оригинала без цензурных сокращений", - подчеркнул генеральный продюсер фильма Олег Урушев. Добавив, что в новом прочтении "12 стульев" авторы уйдут от "сознательной театрализации кинопроизведения, как это уже было раньше". Например, в версии Марка Захарова.

Фото: Игорь Костин/ РИА Новости
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Лента на балансе продюсерского центра "Прайм" и компании "Соливс". Постановщик - Петр Зеленов, лауреат премии "Золотой орел" как лучший режиссер монтажа за работу над спортивными драмами "Легенда №17" и "Движение вверх". "12 стульев" - его дебют в кресле постановщика.

Как сообщалось ранее, партнерами Бендера-Нагиева станут Дмитрий Назаров, который сыграет Кису Воробьянинова, и Сергей Степанченко ("Тобол", "Поминальная молитва"), который исполнит отца Федора.

Причем, по словам продюсера, никакого кастинга на главные роли не проводилось - они изначально специально писались под Нагиева и Назарова. Но вот по остальным каст еще продолжается, в частности - на женские роли.

В августе-сентября начнутся масштабные съемки на натуре - на пароходе "Гоголь" в прибрежных территориях Приморского района Архангельска, в Тбилиси и Сочи. Идет поиск локаций, которым суждено будет изобразить Старгород и Нью-Васюки.

Съемочный период запланировано завершить в январе следующего года. Дата премьеры не называется.

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