В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.

Об этом сообщил журналистам глава рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин.

Заявленная цель смягчения - чтобы люди, больные наркоманией, не наказывались на равных с распространителями наркотиков.

Поправить предполагается статью 228 УК РФ, которая касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи.

Обсуждается несколько вариантов снижения наказания. По нынешним правилам, указанное правонарушение в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Предложение, которое рассматривают парламентарии, - максимальная "планка" до 5 лет, рассказал депутат РИА Новости.

Также он сообщил, что поступили положительные отзывы из Верховного суда и МВД - они, по словам Брыкин, поддержали эту идею. А теперь рабочая группа ожидает заключение на законопроект от правительства.