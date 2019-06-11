Неизвестный угрожал взорвать бомбу на вокзале шведского Мальме

Неизвестный угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальме в Швеции. Злоумышленник явился на одну из платформ рано утром и начал кричать, что в двух сумках, которые он принес с собой, находятся оружие и бомба.

При задержании прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции пришлось стрелять. Подозреваемый получил ранения в обе ноги. В настоящее время он находится в больнице, передает Associated Press.

Находящееся в сумке взрывное устройство обезвредили прибывшие на место происшествия взрывотехники. Полиция ведет установление личности подозреваемого. В его вещах было несколько разных удостоверений личности.

Вокзал и прилегающие здания были эвакуированы, территорию обследуют взрывотехники.