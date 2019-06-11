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Рубрика: В мире

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Текст: Марина Алешина
Список "красивейших русских имен" предложил своим читатель немецкий женский журнал Wunderweib. "Более 280 млн человек по всему миру говорят по-русски. Да и сама Россия - очаровательная страна с богатой историей, так что давать новорожденным русские имена сейчас в тренде. Не удивительно, что они ласкают слух и имеют глубокое значение", - пишет издание.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его версии, в пятерку самых благозвучных женских имен входят Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика. Первое, к примеру, также распространено и в Германии. Автор статьи уверена, что Алинами в России зовут "многих известных балерин" и в качестве примера приводят приму Мариинки Алину Сомову. В Полине немцы видят русский вариант более старомодной Павлины или даже Паулины, а в Дарье - "женский вариант Дария" (очевидно, имея в виду персидского царя времен Геродота). Журнал признает, что "очаровательное женское имя Дарья пока еще не известно в Германии, но в скором времени ситуация может измениться". А вот Милу портал ошибочно называет краткой формой Людмилы и Камилы, но зато также делает этому имени множество комплиментов.

Фото: iStock
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Немного напутали немецкие составители в мужских именах - впрочем, ошибки и неточности окупаются искренней симпатией, с которой автор пишет о них. На первом месте - Алеша (Aljosha). Это имя журнал называет уменьшительным вариантом Алексея или Александра, а Вадима - производным от Владимира. В рейтинг также вошли Коля, Максим и Никита. По поводу последнего имени журнал дает забавный комментарий, что оно стало широко известным в англоязычном мире после выхода в свет хита Элтона Джона "Nikita".

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