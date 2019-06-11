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11.06.2019 21:00
Рубрика: Власть

Несколько десятков силовиков получили генеральские звания

Текст: Владислав Куликов

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий нескольким десяткам военнослужащих, сотрудникам силовых структур и правоохранительных органов. Только в МВД генеральские звание получили 20 сотрудников.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Например, звание генерал-майора полиции получили 14 офицеров Министерства внутренних дел. Двое офицеров МВД получили звания генерал-майоров внутренней службы и еще двое - генерал-майоров юстиции. Это специальные звания и они зависят от направления, по которым служит офицер. Специальные звания полиции, как понятно из названия, присваиваются сотрудникам полицейских подразделений. Специальные звания внутренней службы присваиваются тем, кто служит в тыловых, финансовых, кадровых и т.п. подразделениях МВД. Специальные звания юстиции присваиваются тем, кто занимается следствием.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Этим же указом двое генералов МВД получили новые звезды на погоны. Начальнику Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергею Бачурину присвоено звание генерал-полковника полиции, а первому заместителю Следственного департамента МВД Николаю Патапене - звание генерал-лейтенанта юстиции.

Также генеральские звания получили еще несколько десятков военнослужащих и сотрудников Росгвардии, МЧС и Следственного комитета. В Минобороны появились по десять новых генерал-лейтенантов и генерал-майоров, а также один вице-адмирал и четыре контр-адмирала. В Росгвардии звания генерал-лейтенантов присвоены пятерым, а звания генерал-майоров - одиннадцати военнослужащим. А командующий Южным округом Войск национальной гвардии Олег Козлов получил звание генерал-полковника.

Власть Безопасность Правоохранительная система Президент Правительство МВД
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