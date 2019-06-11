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11.06.2019 17:03
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

n’RIS и Star Media договорились на полях ПМЭФ о партнерстве в сфере защиты контента

В рамках Петербургского международного экономического форума цифровой сервис n"RIS и компания Star Media договорились о стратегическом партнерстве в сфере защиты сериального контента.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum

Обе компании успешно разрабатывают стратегии защиты диджитал-пространства от нелегального контента. Так, одним из направлений n"RIS - цифрового сервиса для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности - является уникальная antipiracy-технология, не имеющая аналогов на рынке. В функционал, в частности, входит возможность работать со стриминговыми сервисами, торрентами, а также полностью автоматизированная система обработки поисковых запросов, подготовки и рассылки претензий владельцам доменов и хостингам. В свою очередь компания Star Media - один из лидеров по производству и дистрибуции кино- и телефильмов, сериалов и телевизионных программ - не так давно выступила в новой для себя роли и начала оказывать услуги по защите авторских прав от нелегального использования другим участникам отрасли.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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Как заявила заместитель генерального директора n"RIS Валерия Брусникина, "наша цель - продемонстрировать принципиально иные подходы к вопросам защиты авторского контента и достичь реальных результатов. В отличие от других игроков, технология Antipiracy в n"RIS - это не борьба с ветряными мельницами, т. е. блокировка ресурса, на месте которого вырастает десяток аналогичных, а комплексный интеллектуальный подход: автоматизированный поиск ссылок, проверка наличия контента, в том числе на стриминговых сервисах и торрентах, рассылка претензий по владельцам доменов и хостинг-провайдерам, а также чекап-статусов. По каждому поисковому запросу обрабатывается более 30 000 ссылок.

Благодаря высоким рейтингам и качеству кино- и телепродукции, которые производит Star Media, их контент молниеносно становится мишенью пиратов. Мы убеждены, что наше партнерство со Star Media по защите сериального контента - это важный шаг для отрасли и начало большого пути по борьбе с пиратством".

Вице-президент Star Media по продажам и международным проектам Мария Гречишникова отметила: "Контент - основа медиабизнеса. Пиратство является огромной проблемой не только для российской отрасли. Несмотря на это, последние индустриальные и законодательные инициативы в России сделали борьбу с нелегальным использованием контента реальной. Еще год назад эффективность зачистки пиратских ссылок была в разы ниже. Подписанный между поисковиками и правообладателями в сентябре 2018 года Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в интернете стал важной вехой для всей индустрии. Следующий шаг - доработка и принятие соответствующего законопроекта, который будет отражать интересы всех участников экосистемы.

Обладая многолетним опытом защиты собственного контента, выход компании Star Media на рынок с услугой по защите контента от нелегального использования стал логичным направлением ее развития, а партнерство с n"RIS позволит вывести такую защиту на принципиально новый уровень".

Фото: Пресс-служба IPQuorum
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n"RIS - международная площадка для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащая актуальные сведения об авторах и правообладателях.

n"RIS предоставляет авторам и правообладателям возможность депонирования результата интеллектуальной деятельности - хранения исходного экземпляра на сервисе n"RIS в специальной защищенной ячейке.

Размещение произведений на сервисе n"RIS позволяет выкладывать их на внутренней B2B-витрине, а также получить прямой доступ к ведущим мировым B2C-витринам без участия организаций-посредников.

Используя технологии блокчейн, инфраструктура n"RIS предоставляет правообладателям инструменты для защиты идеи и подтверждения авторства, механизмы для правовой защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет, а также служит площадкой для заключения смарт-контрактов между правообладателями и пользователями.

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