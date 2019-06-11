Обучающиеся в США на F-35 пилоты из Турции прекратили полеты

Турецкие летчики, которые сейчас проходят обучение навыкам пилотирования истребителей F-35 на американской авиабазе Люк (штат Аризона), прекратили тренировочные полеты.

Об этом агентству Reuters в понедельник сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс. "Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится", - подчеркнул он.

По данным агентства, на прошлой неделе начальник авиабазы Люк решил прекратить подготовку турецких летчиков и техников из соображений безопасности. Однако подготовка специалистов из Турции все еще продолжается на авиабазе Эглин во Флориде, пишет ТАСС.

Ранее глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил министра национальной обороны Турции Хулуси Акара о том, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, а их доступ на базы будет прекращен. США также заявили, что отказываются принять еще 34 летчика из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году.

Напомним, решением приостановить участие Турции в программе F-35 Вашингтон отреагировал на планы Анкары купить российские зенитно-ракетные системы большой и средней дальности С-400. По словам американских чиновников, эти системы якобы представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin Corp F-35, которые Турция также планирует купить.

Соединенные Штаты заявляют, что Турция не может одновременно купить и то, и другое. В ответ Анкара пообещала, что С-400 и F-35 будут базироваться в разных районах Турции, и истребители не будут попадать в зону покрытия ЗРС.