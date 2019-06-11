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Рубрика: Происшествия

ОНК просит как можно скорее освободить Голунова из-под домашнего ареста

Текст: Владислав Куликов
Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста. Напомним, сегодня было официально объявлено о том, что резонансное дело по обвинению Ивана Голунова в незаконных операциях с наркотиками прекращено.

Нет доказательств, что журналист как-то участвовал в распространении наркотиков, а Следственный комитет проверит все обстоятельства задержания Ивана Голунова, случившегося на прошлой неделе.

Фото: Courtesy vmestemedia.ru/Handout via REUTERS
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Как рассказывал сам журналист, его задержали в центре Москвы, где у него была назначена встреча с источником. При личном досмотре у журналиста обнаружили около 4 грамм наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире нашли еще 5 грамм кокаина. Однако для того, чтобы осудить человека, необходимы и другие доказательства, кроме наличия наркотиков. Между тем, не представлено никаких улик, что Иван Голунов распространял наркотики или просто к ним прикасался.

Тем не менее, несколько дней сотрудники полиции, инициировавшие дело, настаивали на своей правоте и о том, что у них есть основание подозревать журналиста. Следствие даже вышло с ходатайством об аресте репортера. Никулинский суд Москвы отказался отправлять Ивана Голунова в следственный изолятор, но при этом назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев официально сообщил, что по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

"Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", подчеркнул министр.

Контролирует исполнения ареста уголовно-исполнительная инспекция Москвы. Как поясняют эксперты, для того, чтобы открыть двери квартиры перед Иваном Голуновым, инспекции не нужно ждать решения суда, достаточно будет официального документа из МВД. Представители ОНК просят решить вопрос как можно скорее. Тем же сотрудникам полиции, кто инициировал дело, придется держать ответ.

СК выяснит все обстоятельства задержания журналиста Голунова

Как рассказал Владимир Колокольцев, материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. А двое их руководителей поплатятся погонами.

"Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", сообщил глава МВД.

В СК уже заявили, что максимально изучат все обстоятельства задержания. "Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены", - подчеркнул министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

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