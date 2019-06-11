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Рубрика: Спорт

Паулу Фонсека покинул футбольный клуб "Шахтер" и возглавил "Рому"

Португалец Паулу Фонсека покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера" и возглавил "Рому". Об этом сообщается на официальных сайтах украинского и итальянского клубов.

Контракт 46-летнего специалиста с римлянами рассчитан на два года с возможностью продления еще на один. В "Роме" Фонсека сменил Клаудио Раньери, который ушел с должности главного тренера по окончании минувшего сезона.

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"Мне очень приятно получить пост главного тренера в "Роме". Я хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность. Я взволнован и мотивирован поставленной перед нами задачей. Не могу дождаться, когда перееду в Рим, встречусь с нашими фанатами и приступлю к работе. Считаю, что вместе мы можем сделать нечто особенное", - сказал Фонсека.

Тренер также поблагодарил президента "Шахтера" Рината Ахметова и игроков донецкой команды. "Мы многому друг друга научили, без сомнения мой успех - заслуга каждого из вас. Я горжусь временем, проведенным в "Шахтере". Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер "Шахтера", но по-прежнему большой его болельщик", - заявил он.

Фонсека возглавил "Шахтер" в июне 2016 года. Под его руководством команда выиграла по три чемпионата и Кубка Украины, а также завоевала Суперкубок страны. До работы в стане "горняков" Фонсека тренировал португальские клубы "Брага", "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Авеш".

По итогам прошедшего сезона "Рома" заняла шестое место в чемпионате Италии и получила путевку в квалификацию Лиги Европы-2019/20.

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