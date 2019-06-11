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11.06.2019 14:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Педиатр назвал пять главных правил для здоровья ребенка

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Практически все взрослые рано или поздно сомневаются в правильности своего подхода к детям: как кормить, как уложить спать, как предупредить опасные болезни. Автор книги "Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку" Федор Катасонов сформулировал пять важных правил по уходу за детьми, пишет aif.ru.

Первое правило касается режима. Иногда ребенок не спит из-за проблем со здоровьем - колики у малышей, неврология у тех, кто постарше. Бывает так, что родители подстраивают чадо под свой график: если мама ложится спать в выходные ближе к часу ночи, а встает в обед, то и ребенок привыкает к такому распорядку. Но детям режим необходим: будни, выходные, отпуск, праздники -  вставать и ложиться нужно строго в одно и то же время.

Фото: pixabay.com
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Если нарушать это правило постоянно, то у детей может сбиться работа иммунной системы. А однократный недосып снижает уровень лимфоцитов, отвечающих за противоопухолевую активность, на 70 процентов. Сбои в режиме сказываются и на когнитивных способностях.

Второй пункт - это правильное питание. Детям необходима клетчатка: не только овощи и фрукты, но и отруби, разные семена. Малышу до 5 лет нужно минимум 19 граммов клетчатки в день, от 5 до 8 лет - 25 граммов.

Важно обеспечить достаточное количество белка - это строительный материал. А вот сахар и быстрые углеводы - ограничить, в том числе и фруктовые соки. Педиатр рекомендовал не заставлять ребенка есть, не кормить под мультики или чтение книг. С возрастом такая привычка может привести к перееданию.

Третье правило - это физическая активность. От 5 до 17 лет дети должны проводить в движении не менее часа в день, оптимально - на свежем воздухе, даже если холодно. Низкая температура лишь подстегнет иммунитет.

Фото: iStock
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Четвертый пункт - сокращение стресса. Многие родители считают, что обеспечивают всестороннее развитие ребенка, чередуя большое количество кружков и секций. Однако переутомление и стресс вызывают гормональные изменения, которые снижают иммунитет и нарушают обмен веществ. Федор Катасонов подчеркнул, что скука - это продуктивное состояние, которого не стоит бояться: оно позволяет организму "перезагрузиться".

Пятое правило - сделанные вовремя прививки. Врач рекомендовал одновременную вакцинацию сразу от нескольких болезней при отсутствии противопоказаний: это минимизирует стресс ребенка и лучше защищает его. "Что касается реакций на прививки, то лично я за годы все годы работы, делая до 40 прививок ежедневно, видел только одну умеренно тяжелую. И она не была на 100 процентов связана с вакциной", - резюмировал педиатр.

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