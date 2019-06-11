Песков рассказал про доклады президенту о резонансных делах

Глава государства получает информацию о резонансных делах из первоисточника, от следственных органов и от правозащитников.

На вопрос, из каких источников президент черпает информацию о резонансных делах, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Из первоисточника, естественно, от следственных органов при необходимости... От правозащитников, от омбудсменов. Они докладывают с другой стороны во многом".

Также есть ежегодные встречи с СПЧ, напомнил Песков. "Достаточно насыщенный диалог", - добавил он.