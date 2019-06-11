Порошенко встретился с директором ЦРУ Петреусом

Напомним, что при Порошенко инструкторы и консультанты ЦРУ и ФБР наводнили Службу безопасности Украины (СБУ), сделав ее фактически подконтрольной американским спецслужбам.

Порошенко, чья новая партия "Европейская солидарность", созданная на базе "Блока Петра Порошенко", предпринимает различные пиар-шаги, преимущественно с прицелом на Запад, чтобы преодолеть минимум, необходимый для попадания в Верховную Раду.

Главной целью переговоров с главой ЦРУ, по словам Порошенко, стало "укрепление фронта единства и солидарности с Украиной". Он доложил одному из своих кураторов, что будет добиваться сохранения Киевом курса на вступление в НАТО и ЕС. Петреус в ответ дал понять, что эта задача должна оставаться одной из приоритетных для Украины.

Судя по отчету, экс-президент всячески пытался добиться покровительства главы могущественной спецслужбы и отпускал комплименты Америке "за неизменную поддержку Украины" и ее важность "в укреплении стойкости Украины как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира".

Между тем

Во вторник президент Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Им стал депутат от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Владислав Бухарев, имеющий репутацию умеренного по украинским меркам политика. Как отмечает издание "Корреспондент", с декабря 2007 по март 2010 Бухарев занимал пост первого зампредседателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции, в марте 2014 года был назначен первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией. Бухарев в 2009 году был награжден медалью ФСБ России "За боевое содружество", за что его постоянно упрекали украинские либералы и радикалы. По словам Бухарева, медалью российского силового ведомства он был награжден за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. "Люди удивляются, почему я указал этот факт в своих (предвыборных) листовках. Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных - честность", - говорил Бухарев в 2014 году.