Новости

СМИ: Сводный брат Ким Чен Ына был агентом ЦРУ 20:00
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира 19:52
Порошенко встретился с директором ЦРУ Петреусом 19:50
На Москве-реке перевернулся водный велосипед 19:27
Президент Украины предложил уволить генпрокурора и главу МИД 19:02
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления 19:02
СК выяснит все обстоятельства задержания журналиста Голунова 18:57
В Петербурге к "Алым парусам" сняли леса с Ростральной колонны 18:47
Лукашенко рассказал, почему не доверяет прогнозам синоптиков 18:35
Медведева и Загитова включены в список кандидатов в сборную России 18:30
Двоих руководителей столичной полиции накажут за "дело Голунова" 18:29
Раскол среди раскольников: Филарет отказался признать указ Константинополя 18:26
В районе турецкой Аланьи в ДТП погибли супруги-россияне 18:14
Власти согласовали акцию в защиту Голунова 16 июня на проспекте Сахарова 18:08
Пушков: Нет причин говорить об атаке на свободу слова в России 18:04
В Ухте сотрудник МЧС в выходной день спас детей от огня 17:59
Футболист Дмитрий Живоглядов перешел из "Уфы" в "Локомотив" 17:52
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине 17:47
Путин на саммите в Душанбе изложит позиции по Афганистану, Сирии и Ирану 17:47
В Саранске соберут гигантский футбольный мяч из людей 17:38
Путин в Душанбе может встретиться с эмиром Катара 17:26
ВТБ подтвердил сбой в работе своих онлайн-сервисов 17:17
МРК "Великий Устюг" отправился на службу в Средиземном море 17:17
"Огромная тайна" обнаружена на обратной стороне Луны 17:15
Прекращено уголовное преследование журналиста Голунова 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
11.06.2019 19:50
Рубрика: В мире

Порошенко встретился с директором ЦРУ Петреусом

Текст: Максим Макарычев
Во вторник на своей странице в Facebook экс-президент Украины Петр Порошенко разместил отчет и свои фотографии встречи с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвидом Петреусом. Неясно, где прошла эта встреча.

Напомним, что при Порошенко инструкторы и консультанты ЦРУ и ФБР наводнили Службу безопасности Украины (СБУ), сделав ее фактически подконтрольной американским спецслужбам.

Порошенко, чья новая партия "Европейская солидарность", созданная на базе "Блока Петра Порошенко", предпринимает различные пиар-шаги, преимущественно с прицелом на Запад, чтобы преодолеть минимум, необходимый для попадания в Верховную Раду.

Зеленский отменил два указа Порошенко

Главной целью переговоров с главой ЦРУ, по словам Порошенко, стало "укрепление фронта единства и солидарности с Украиной". Он доложил одному из своих кураторов, что будет добиваться сохранения Киевом курса на вступление в НАТО и ЕС. Петреус в ответ дал понять, что эта задача должна оставаться одной из приоритетных для Украины.

Судя по отчету, экс-президент всячески пытался добиться покровительства главы могущественной спецслужбы и отпускал комплименты Америке "за неизменную поддержку Украины" и ее важность "в укреплении стойкости Украины как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира".

Между тем

Во вторник президент Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Им стал депутат от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Владислав Бухарев, имеющий репутацию умеренного по украинским меркам политика. Как отмечает издание "Корреспондент", с декабря 2007 по март 2010 Бухарев занимал пост первого зампредседателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции, в марте 2014 года был назначен первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией. Бухарев в 2009 году был награжден медалью ФСБ России "За боевое содружество", за что его постоянно упрекали украинские либералы и радикалы. По словам Бухарева, медалью российского силового ведомства он был награжден за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. "Люди удивляются, почему я указал этот факт в своих (предвыборных) листовках. Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных - честность", - говорил Бухарев в 2014 году.

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Путин на саммите в Душанбе изложит позиции по Афганистану, Сирии и Ирану
МЧС: 30 детских лагерей попали в "черный список"
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу