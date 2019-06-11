Путин на саммите в Душанбе изложит позиции по Афганистану, Сирии и Ирану

Владимир Путин 14-15 июня посетит Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Российский лидер выступит на саммите и выскажет свою позицию по решению региональных проблем, в том числе в Афганистане, Сирии, Иране и КНДР.

"О чем он будет говорить? Очевидно, о важности коллективных усилий для формирования справедливого миропорядка, о решении острых глобальных и региональных проблем, будет говорить о необходимости совершенствовать региональную архитектуру безопасности, о более тесном сотрудничестве всех государств Азии в борьбе с терроризмом", - сказал Ушаков на брифинге. По словам представителя Кремля, будет конкретно изложена позиция, по Афганистану, Сирии, "с учетом осложнившейся ситуации в Идлибе, так и по иранской ядерной программе, и по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом наших недавних переговоров с северокорейским лидером".

По словам Ушакова, в рамках саммита в Душанбе традиционно запланирована официальная встреча глав делегаций, церемония их совместного фотографирования, пленарное заседание и официальный прием. На второй день саммита, в субботу, Путин также проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.