Путин поставил резолюции на переданных Москальковой письмах

На вопрос журналистов, какие будут поручения по итогам встречи, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: "В целом уже есть целый набор резолюций".

"Москалькова по итогам посещения в документальное подкрепление тем принесла конкретные письма с постановкой вопроса на президента - и на этих письмах появились резолюции. И в соответствии с ними будет вестись работа", - сообщил Песков.

"Это служебные документы, не могу раскрывать их содержание и - тем более - содержание резолюций", - подчеркнул представитель Кремля. "Сроки разные", - добавил он.