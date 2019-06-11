Путин присвоил звания генералов ряду офицеров

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил сотрудникам силовых структур новые звания. Десять военнослужащих Вооруженных сил получили звания генерал-лейтенанта, один - звание вице-адмирала, десять - звание генерал-майора, четверо - звания контр-адмиралов. Двое военнослужащих МЧС получили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора.

Военнослужащие Росгвардии также получили новые звания. Самое высшее из присвоенных званий - генерал-полковника - получил Олег Козлов, пять сотрудников - генерал-лейтенанта и одиннадцать - генерал-майора. Специальные звания были присвоены сотрудникам органам внутренних дел: генерал-полковником полиции стал Сергей Бачурин, генерал-лейтенантом юстиции - Николай Патапене, генерал-майорами полиции - 14 сотрудников, по двое - генерал-майорами внутренней службы и генерал-майорами юстиции.

Сотрудники Росгвардии также получили специальные звания. Генерал-лейтенантом полиции стал Владислав Ершов, и еще четыре сотрудника получили звания генерал-майора полиции.

Также спецзвания были присвоены ряду сотрудников федеральной противопожарной службы, ФСИН и таможенных органов. Высшие специальные звания президент присвоил сотрудникам Следственного комитета: генерал-лейтенантом полиции стал Зигмунд Ложис, и еще пятеро сотрудников стали генерал-майорами юстиции. Кроме того, глава государства присвоил классные чины работникам органов прокуратуры.