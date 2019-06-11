Двоих руководителей столичной полиции накажут за "дело Голунова"

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что в связи с делом Ивана Голунова он принял решение ходатайствовать перед президентом России об увольнении высокопоставленных руководителей столичной полиции.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", - заявил Владимир Колокольцев.