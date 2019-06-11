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11.06.2019 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня

Текст: Любовь Проценко

С предложением провести 16 июня акцию в защиту журналиста Ивана Голунова обратился в мэрию столицы председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев.

Фото: iStock
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Еще до этого на страницах газеты "МК", главным редактором он которой является, Гусев предложил организаторам марша в поддержку Голунова в День России отказаться от этой идеи, так как их позиция "не может быть поддержана и разделена всеми искренне сочувствующими делу свободы и гражданского общества России". И далее: "С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию. Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество". 

По словам Гусева, в их комиссию СПЧ по свободе информации и правам журналистов никто из организаторов шествия не обращался. Вместе с тем, председатель Союза журналистов Москвы подчеркивает: "Мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободу слова в России".

Но сделать это, по его мнению, лучше 16 июня 2019 года, а не 12 июня, когда Москва будет праздновать День России, и на ее улицах будет много людей. 

Свое обращение, по словам Гусева, он отправил в столичную мэрию:

"Я свое заявление как председатель Союза журналистов и глава комиссии СПЧ по правам журналистов отослал в мэрию и надеюсь, что она поддержит. Пока ответа от них нет, но, я думаю, что они пойдут навстречу Союзу журналистов".

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