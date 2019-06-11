Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня

С предложением провести 16 июня акцию в защиту журналиста Ивана Голунова обратился в мэрию столицы председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев.

Еще до этого на страницах газеты "МК", главным редактором он которой является, Гусев предложил организаторам марша в поддержку Голунова в День России отказаться от этой идеи, так как их позиция "не может быть поддержана и разделена всеми искренне сочувствующими делу свободы и гражданского общества России". И далее: "С тревогой наблюдаем за подготовкой к несанкционированному шествию. Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество".

По словам Гусева, в их комиссию СПЧ по свободе информации и правам журналистов никто из организаторов шествия не обращался. Вместе с тем, председатель Союза журналистов Москвы подчеркивает: "Мы считаем необходимым проводить мирные, публичные, массовые акции в поддержку Ивана Голунова, свободу слова в России".

Но сделать это, по его мнению, лучше 16 июня 2019 года, а не 12 июня, когда Москва будет праздновать День России, и на ее улицах будет много людей.

Свое обращение, по словам Гусева, он отправил в столичную мэрию:

"Я свое заявление как председатель Союза журналистов и глава комиссии СПЧ по правам журналистов отослал в мэрию и надеюсь, что она поддержит. Пока ответа от них нет, но, я думаю, что они пойдут навстречу Союзу журналистов".