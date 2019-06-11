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11.06.2019 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хуснуллин: Данные мэрии о долевом жилье расходятся с банковской информацией

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество выданных разрешений на строительство жилья в Москве за год увеличилось на 50% или на 10 миллионов квадратных метров. При этом вырос и объем вложенных средств дольщиками - с триллиона до 1,7 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, выступая на Всероссийском совещании по долевому строительству.

"С момента объявления о переходе на механизм проектного финансирования застройщики стали более активно оформлять разрешения на строительство новых жилых объектов. Фактически за последний год количество выданных разрешений в Москве увеличилось на 50%. В результате, за последний год было выдано разрешений на строительство около 10 млн кв.м. жилья. При этом растет и количество дольщиков, их на сегодня в Москве насчитывается более 150 тысяч, вложивших в строительные проекты колоссальный объем средств - около 1,7 трлн руб.", - сказал Хуснуллин и добавил, что всего в Москве действуют 604 разрешения на строительство 34 млн кв. м недвижимости.

Фото: iStock
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Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики не смогут напрямую привлекать средства граждан в строительство. Они будут обязаны работать через механизм счетов эскроу - средства граждан будут зачисляться на специальные банковские счета, где будут храниться до завершения строительства. Застройщик сможет их получить только после передачи квартир покупателям. Строительство же будет вестись на собственные средства застройщика или за счет банковских кредитов.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

"После 1 июля этого года, когда вступят в силу рекомендательные поправки, около 60% застройщиков будут работать по старым правилам, - отметил Хуснуллин. - Это сооружение более 20 млн кв. м недвижимости и более 120 тыс. договоров долевого участия".

По эскроу-счётам будут работать порядка 36% застройщиков, которым выдано 218 разрешений. Это примерно 12 млн кв. метров жилья и около 20 тыс. заключенных договоров долевого участия. Заммэра добавил, что с банками ещё придется наладить взаимодействие, так как их информация по количеству выданных разрешений с данными стройкомплекса не сходится. Банки заявляют, что к ним обратились застройщики по 118 разрешениями на строительство на 5,5 млн "квадратов", а по опросу стройкомплекса есть еще 100 разрешений на строительство 6 млн кв. м и почти на 8 тысяч ДДУ. Ситуацию планируют разрешить, но до 1 июля застройщики вероятно уже не успеют оформить кредит.

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