Известный мотоблогер разбился на подмосковной трассе

Популярный мотоблогер Артем Болдырев, известный по прозвищу Болт, попал в ДТП на собственном мотоцикле и погиб. Мужчина ехал по трассе М4 "Дон" и врезался в автомобиль, двигавшийся впереди. Авария произошла на 69-м километре трассы в Подмосковье.

"От удара мотоцикл байкера получил серьезные повреждения, а сам он погиб на месте происшествия", - рассказал ТАСС представитель байкерского объединения "МотоМосква".

Факт смертельного ДТП подтвердили и в подмосковном управлении ГИБДД - там рассказали, что мотоцикл марки BMW столкнулся с легковым Fiat. Байкер скончался от полученных травм.

Артем Болдырев - уроженец Уфы. Недавно он переехал в Москву, а известен благодаря каналу Moto Nexus на YouTube. На канал подписано почти 300 тысяч человек.