Какие музеи будут работать бесплатно всю неделю в Москве

Москвичи и туристы могут всю неделю бесплатно посещать ряд музеев, выставочных залов и галерей, подведомственные городскому департаменту культуры. С 10 июня в Москве проходит третья Московская музейная неделя, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ежемесячная акция уже стала популярной, на этот раз в ней принимают участие более 80 культурных площадок столицы. Каждую площадку можно посетить бесплатно в определенный день.

К примеру, 12 июня, можно будет бесплатно посетить музей-заповедник "Царицыно", Дом Бурганова, выставочный зал "Солянка ВПА", Мемориальный музей им. А. Скрябина, а также Музей русской гармоники Альфреда Мирека. 13 июня двери для посетителей откроют Государственный музей В.Высоцкого, Московский государственный музей С.Есенина, усадьба Кусково, Дарвиновский музей и выставочные залы парка "Зарядье". В пятницу, 14 июня, можно провести в Музее русского лубка и наивного искусства, Государственном музее В. Маяковского и на территории музеев "Коломенское", "Измайлово" и "Люблино".