Куда пойти в столице на праздник Дня России

В частности, в Парке Горького, Сокольниках, "Зарядье" и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты. На них выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполнят песни о России. На зеленых лужайках и аллеях можно будет поиграть в различные игры, принять участие в конкурсах и викторинах, поучиться рисовать и даже делать воздушных змеев.

Помимо этого, в Сокольниках откроется выставка картин, посвященных Дню России. Их художники будут создавать там же, в парке, на глазах у зрителей. Фортепианную музыку лучше послушать в Парке Горького. Здесь пройдет целый марафон пианистов в ажурной беседке парка с 14:00 до 19:00.

Большой концерт подготовил и Музей-заповедник "Царицыно". В Баженовском зале Большого дворца здесь выступит камерный оркестр Antonio Orchestra под руководством Антона Паисова. Свое мастерство покажет скрипачка из Токио, аспирантка Московской консерватории Хироко Нинагава. Оркестр исполнит музыку из известных кинофильмов и мюзиклов.

Есть широкий выбор занятий и на природных территориях. В частности, пишет Mos.ru, гостей ждут в Серебряном бору, "Кузьминках", а также в экоцентрах "Скворечник", "Конный двор" и "Битцевский лес".

В 11:00 в Серебряном бору начнется спортивно-экологический праздник. Все пришедшие на него смогут принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу. А еще поиграть в шашки, дартс, жульбак, корнхол, петанк и поучаствовать в веселых стартах.

В экоцентре "Конный двор" в полдень начнется занятие "Природное богатство России", посвященное многообразию животного и растительного мира нашей страны. Посетители узнают об особо охраняемых природных территориях и их назначении, а также о занесенных в Красную книгу зверях и птицах, которых можно встретить только в России.

В Битцевском лесу пройдет квиз-викторина "Страна разнообразия". Ее участникам предстоит ответить на более чем 60 вопросов о России и культурных особенностях ее народов. Начало в 14:00.