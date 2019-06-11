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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кликай-город

Москвичи узнают о будущем своего района в интернете
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 125(7883)

На столичном портале mos.ru заработал раздел, посвященный программе "Мой район". С его помощью москвичи могут узнать о прошлом, настоящем и будущем своего района: какие достопримечательности есть, куда сходить в выходные, как и в какую спортивную секцию записать своего ребенка, когда начнется благоустройство улиц и где построят новые объекты социальной инфраструктуры.

Интерфейс нового раздела прост: заходите на mos.ru, кликаете на вкладку "Мой район", а дальше выбираете свой. Допустим, Некрасовку. И сразу видите всю подноготную. В Некрасовке проживают много молодых семей, поэтому тут открылась самая большая школа страны. Она рассчитана на 2100 мест. Ученики начальной, средней и старшей школы учатся отдельно. Есть кабинеты-трансформеры. Если потребуется, одну аудиторию за несколько секунд можно превратить в два небольших класса. В центральном блоке - спортивные и актовые залы, библиотека, столовая, а во дворе - спортплощадка.

В основу программы "Мой район" легли пожелания жителей

В районе построен и один из крупнейших в стране детских городков. В нем более 20 разных аттракционов. Немало тут развивающих центров. Недавно открылась новая станция метро. В будущем году в составе транспортно-пересадочного узла планируют возвести огромный спортивный комплекс. В подземном этаже сделают зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скейт-парк и памп-трек. На первом же появятся бассейн и крытый каток с ледовым полем. Еще одно место отдыха сейчас обустраивают вокруг Черного озера - между жилыми комплексами "Некрасовка" и "Люберцы". Там откроют парк-архипелаг с шестью искусственными островами.

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В другом районе, Пресненском, тоже идут масштабные работы - благоустраивают территорию у Патриарших прудов. Так, новую жизнь получат Большой Козихинский, Богословский, Благовещенский, Ермолаевский и Вспольный переулки. На Причальном проезде строится новый учебный корпус для школы. А в детской школе искусств "СТАРТ" запланирован ремонт.

Программа "Мой район", стартовавшая в столице в прошлом году, вышла на новый этап - фактически ее запустили уже на полную мощность. В основу проекта легли пожелания москвичей, предложивших привести в порядок и подогнать под единые стандарты площади, улицы, набережные, дворы. Также предлагается отремонтировать и построить новые поликлиники, школы, детсады, физкультурно-оздоровительные комплексы. Программа коснется всех 146 муниципальных образований города, в том числе 125 "старых" районов и 21 поселения в Новой Москве.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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